Unternehmensstrategie "Nachhaltigkeit" / Die Schülke & Mayr GmbH erreicht GOLD bei Ecovadis (FOTO)

- Mit der aktuellen Auszeichnung durch Ecovadis unterstreicht schülke deutlich

ihre Vorreiterrolle innerhalb der Branche.

- Neben der ökologischen sind auch die soziale und wirtschaftliche

Nachhaltigkeit fest im Unternehmen verankert.

- In einer globalisierten Welt Verantwortung für jetzige und zukünftige

Generationen übernehmen - das ist das Anliegen von schülke.



Die Schülke & Mayr GmbH (schülke) hat als Gruppe das Ecovadis Scoring erneut

erfolgreich absolviert und konnte ihr Ergebnis für das Jahr 2023 deutlich

verbessern: Ausgezeichnet mit der Goldmedaille gehört schülke nun zu den besten

vier Prozent Unternehmen ihrer Branche.





schülke hat es sich zum Ziel gesetzt, in Fragen der Nachhaltigkeit eineVorreiterrolle einzunehmen. Mit ihrer Unternehmensstrategie und den sich darausergebenden Maßnahmen orientiert sich schülke an den nachhaltigenEntwicklungszielen der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, kurz:SDGs) - und ist davon überzeugt, dass ökologische Nachhaltigkeit immer auch mitsozialer und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit einhergeht. Mit diesem Leitmotiverfüllt schülke entscheidende Voraussetzungen für ein positivesEcovadis-Ranking.Was genau bewertet Ecovadis?Ecovadis hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 zu einem der weltweitgrößten und zuverlässigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen entwickelt.Die international agierende Plattform bewertet mittlerweile über 100.000Unternehmen in mehr als 200 Branchen und 175 Ländern anhand ausgewählterBenchmarks, die es Kunden leichter macht, sich über das nachhaltige Wirkeneinzelner Unternehmen zu informieren und diese miteinander zu vergleichen.Die Methodik zur Nachhaltigkeitsbewertung von Ecovadis zeigt, wie gut einUnternehmen die Prinzipien der Nachhaltigkeit/CSR (Corporate SocialResponsibility) in sein Geschäfts- und Managementsystem integriert hat - underfolgt nach Bewertung von insgesamt 21 Nachhaltigkeitskriterien in den vierThemenbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltigeBeschaffung. Die Kriterien decken vom Energieverbrauch über dieMitarbeitersicherheit und den Datenschutz bis hin zu Umwelt- und Sozialpraktikender Lieferanten alle wesentlichen CSR-Aspekte ab. Beleuchtet werden Richtlinien,Umsetzung und Ergebnisse.Nachhaltigkeit bei schülke führt zum Ecovadis Gold-RatingDie Schülke & Mayr GmbH hat Nachhaltigkeit fest in ihrer Strategie und imUnternehmen verankert. schülke treibt Innovationen voran, optimiert Lieferketten