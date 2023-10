--------------------------------------------------------------

- Umfrage zeigt: Für 90 % der Menschen in Deutschland ist eine harmonischeArbeitsumgebung im Job ausschlaggebend für ihr Wohlbefinden.- Die große Mehrheit (76 %) der Befragten ist überzeugt, dass ihr Stresslevelgeringer wäre, wenn sie für den Ruhestand finanziell ausgesorgt hätte und beivollem Gehalt nur vier Tage die Woche arbeiten müsste (74 %).- Tabu-Thema: Nur jede zweite beschäftigte Person kann offen im Job über eine zuhohe körperliche oder mentale Belastung sprechen.Technologischer Fortschritt, hohe Flexibilität am Arbeitsplatz und neueArbeitsmodelle haben die Art und Weise, wie wir arbeiten, in den letzten Jahrengrundlegend verändert. Doch dieser Wandel bedeutet auch neue Herausforderungenfür die mentale Gesundheit und den Umgang mit Stress. Da psychische Erkrankungenund Nervenkrankheiten mit 39 % bei den laufenden BU-Leistungsfällen* von SwissLife Deutschland zu den Hauptauslösern für Berufsunfähigkeit zählen, wurde dieVerbreitung von Stress anhand einer repräsentativen Befragung genaueruntersucht. Dabei haben 61 % der Menschen in Deutschland ihr Stressempfinden alshoch oder sogar sehr hoch eingeschätzt. Vor allem junge Menschen und Frauenstechen mit hohen Stresswerten hervor."Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen zunehmend", resümiertStefan Holzer, Leiter Versicherungsproduktion und Mitglied der Geschäftsleitungvon Swiss Life Deutschland. "Neue Arbeitskonzepte bieten teils neue Freiheitenund in einigen Lebensbereichen mehr Flexibilität, jedoch werden psychische undphysische Beschwerden oftmals unterschätzt. Dabei sollten Symptome wie Stressunmittelbar ernst genommen werden, um schwerwiegende Erkrankungen oder gar eineBerufsunfähigkeit zu vermeiden. Wie unsere Studie zeigt, bietet dasArbeitsumfeld einige Potenziale, um das Stresslevel langfristig gering zuhalten."Harmonie und selbstständiges Arbeiten sind im Job besonders wichtigNeben dem aktuellen Stresslevel hat Swiss Life Deutschland in der Umfrageerhoben, welche Arbeitsbedingungen für die Befragten im Job und bei der Wahleines Arbeitsgebers besonders wichtig sind. Für 90 % der Studienteilnehmendenist eine harmonische Arbeitsatmosphäre von herausragender Bedeutung.Selbstständiges Arbeiten (88 %), Arbeitsplatzsicherheit (88 %) und netteKolleginnen und Kollegen (88 %) stechen bei der Beantwortung ebenfalls mitbesonders hohen Anteilen heraus. Dicht gefolgt von einer guten Work-Life-Balance