Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer und President von Vital, sagte: „Diese positiven Ergebnisse bauen weiterhin auf unserem ersten Explorationsprogramm beim Projekt Sting auf, das zuvor beeindruckende Ergebnisse von bis zu 14,2 % Kupfer und Goldwerte von 0,007 bis 0,470 ppm lieferte. Die Goldwerte des Programms 2023 waren wesentlich höher als die historischen Probennahmen, was die äußerst vielversprechende Beschaffenheit des Konzessionsgebiets verdeutlicht. Wir planen zurzeit die nächste Explorationsphase in der Hoffnung, kommende Bohrziele zu definieren und das expandierende Projektgebiet vollständig zu erkunden.“

- Die Strukturanalyse und die Interpretation der Bodenproben sind im Gange. Das Unternehmen plant zurzeit die nächste Explorationsphase, in der die oben genannten vielversprechenden geochemischen Ergebnisse erweitert und verfeinert werden sollen, um Bohrziele zu generieren.

- Anhäufung von stark anomalen Proben, die über 350 m von einem Gebiet entnommen wurden, in dem es keine dokumentierten Mineralvorkommen gibt.

- Bedeutsame Ergebnisse im Ausbiss in einer regionalen, in Richtung Nordosten verlaufenden Zone mit hohem Kupfer-, Gold- und Zinkgehalt.

Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / - Vital Battery Metals Inc. („Vital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VBAM | OTC: VBAMF | FRA: C0O) freut sich, die Ergebnisse des Kartierungs- und Gesteinsprobennahmeprogramms beim Projekt Sting (das „Projekt“) im Nordwesten von Neufundland bekannt zu geben. Bedeutsame Gold-, Kupfer- und Zinkwerte im Gestein wurden entlang eines Kontakts zwischen mafischem Vulkan- und Intrusivgestein vorgefunden, einer regionalen Struktur, die als Gregory River-Verwerfung bezeichnet wird und bekanntermaßen Edel- und Basismetallmineralisierungen enthält.

Feldprogramm von Vital Battery Metals liefert 9,5 ppm Gold, 4,84% Kupfer und 1,97% Zink in Ausbiss bei Projekt Sting in Neufundland

