Bonn (ots) - Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am Dienstag, dem 7. November, die

um 17:30 Uhr beginnende Festveranstaltung "20 Jahre Deutscher Betriebsrätetag".

Tagungsort ist das World Conference Center (der ehemalige Deutsche Bundestag) in

Bonn. Teilnehmer sind 1.000 Betriebsräte, die bei einem dreitägigen Kongress

gemeinsam über aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Arbeit und Sozialordnung

beraten. Nach einer etwa 15-minütigen Rede wird der Bundeskanzler Fragen der

Betriebsräte beantworten. Der Kongress steht unter dem Motto "Mehr Mitbestimmung

wagen". Das Ende der Veranstaltung ist für 19:00 Uhr geplant.



Zu diesem Termin laden wir Berichterstatter (Text/Bild) herzlich ein. Aufgrund

begrenzter Kapazitäten und aus Sicherheitsgründen ist eine vorherige Anmeldung

unter mailto:presse@betriebsraetetag.de erforderlich. Bitte geben Sie darin den

Namen des Mediums an, Ihr Ressort und Ihre persönlichen Daten (Name, Vorname,

Geburtsdatum, Geburtsort, E-Mail-Adresse, Telefon). Die Akkreditierung erfolgt

bis 02.11., 12:00 Uhr.





ACHTUNG, REDAKTIONEN:Vor Ort und im Vorfeld steht für Pressefragen Werner Lauff untermailto:presse@betriebsraetetag.de und Telefon 0152 52347611 zur Verfügung.Pressefotos stehen ab dem 7. November im Presseordner (https://ots.de/9wVcnr)des Betriebsrätetags zum Download bereit.HintergrundinformationenDer Deutsche Betriebsrätetag (https://betriebsraetetag.de) ist eine unabhängigeKonferenz, in der sich Betriebsräte von Unternehmen aller Branchen undGrößenordnungen über aktuelle Entwicklungen informieren und darüber debattieren.Der Kongress, auf dem jährlich der Deutsche Betriebsräte Preis verliehen wird,soll Mut machen und die Gestaltungskraft sowie das Potenzial vonBetriebsrät*innen öffentlich zeigen. Er findet traditionell im ehemaligenDeutschen Bundestag in Bonn statt. Veranstalter ist das MIT-Institut, Bonn.Während der Veranstaltung werden die Teilnehmer gemeinsam mit dem Bundeskanzlerdas Transparent "Mehr Demokratie wagen" zeigen (ein Foto dieser Aktion wirdebenfalls im Presseordner abrufbar sein).Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften sind 2023 unteranderem- die Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn, Katja Dörner,- der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (Videobotschaft),- die Vorsitzende des Vorstands der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles,- die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi,- der Vorsitzende Richter a.D. am Bundesarbeitsgericht, Prof. Franz Josef Düwellund- die Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, LeonieGebers.Der Kongress bietet unter anderem die Möglichkeit, sich in Fachforen über zwölfPraxisbeispiele zu informieren, die für den Deutschen Betriebsräte-Preisnominiert sind. In alphabetischer Reihenfolge:- ATler zurück in den Tarif, Betriebsrat Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG- "Grüner Kali" Zukunftssicherung Werk Werra 2060, Betriebsrat K+S Minerals andAgriculture GmbH, Werk Werra- Impulse für Nachhaltigkeit aus der Arbeiterschaft, Betriebsrat KBF gGmbH- Keine Kündigung trotz Streichung von 10.000 Stellen, Gesamtbetriebsrat Commerzbank AG- Knorr-Werke: Europäische Perspektive statt Standortschließung, BetriebsratUnilever Deutschland GmbH- Mit AI Steckbriefen Künstliche Intelligenz beurteilen, Gesamtbetriebsrat Siemens AG- Neustart nach Flut, Betriebsrat ZF Friedrichshafen AG, Werk Ahrweiler- NewWork-Vereinbarung "Meine Station", Betriebsrat KlinikumAschaffenburg-Alzenau- Sicherheit und Zukunft durch Patronatserklärung, Betriebsrat Wipak WalsrodeGmbH & Co. KG- Teilzeit in der Wechselschicht, Betriebsrat INEOS Solvents Germany GmbH, Herne- (Über-)Belastung vermeiden, Betriebsrat ArianeGroup GmbH- Zukunftsfähige Schichtarbeit, Betriebsrat Essity Operations GmbH NeussDer Deutsche Betriebsräte-Preis wird am Ende des Betriebsrätetags von derFachzeitschrift "Arbeitsrecht im Betrieb" (Bund-Verlag) verliehen. Die Auswahlder Projekte und ihre Prämierung erfolgt in Kooperation mit dem DeutschenBetriebsrätetag, dem Deutschen Gewerkschaftsbund sowie den Gewerkschaftenver.di, IG Metall, IG BCE, NGG, EVG, IG BAU und GEW; Schirmherr ist dasBundesministerium für Arbeit und Soziales.Daneben gibt es über 50 Fachforen zu anderen Themen sowie eine Infomesse mitüber 60 Ausstellern.