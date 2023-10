UBS stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 114 auf 111 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Sorgen bezüglich des Geschäfts mit Zusätzen für Heimtiernahrung hätten sich als unbegründet erwiesen, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Herstellers von Duftstoffen und Aromen. Wegen eines stärkeren Gegenwindes von der Währungsseite habe er seine Schätzungen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr leicht gesenkt./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 18:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 18:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 94,74EUR gehandelt.



