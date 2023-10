UBS stuft STMicro auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Dank des Autogeschäfts habe der Chipkonzern in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Derweil bleibe die Stimmung negativ, und der Markt dürfte die Zukunftsfähigkeit dieses Geschäftsfeldes infrage stellen./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 05:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 05:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,15 % und einem Kurs von 38,29EUR gehandelt.