Digitalisieren gegen den Fachkräftemangel PLANAT baut das ERP-System FEPA an vielen Stellen aus / ERP-Software zur Optimierung der Ressourcen sorgt für Erleichterung im Kampf um Personal

Stuttgart (ots) - Nicht nur in der Großindustrie, auch im produzierenden

Mittelstand ist der Mangel an Fachkräften groß. Mit umfangreichen Erweiterungen

steuert der ERP-Hersteller PLANAT gegen die Krise an: "Für den Großteil unserer

Kunden ist der Mangel an Mitarbeitenden ein Problem. Für uns bedeutet das, mit

noch stärkerer Prozessautomatisierung und zahlreichen Funktionen in unserem

ERP-System FEPA den Unternehmen eine Hilfestellung zu geben, mit der die

vorhandenen Ressourcen - personell und in Bezug auf die Güter - deutlich

optimiert eingesetzt werden können", sagt Christian Biebl, Geschäfstführer von

PLANAT. Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart ist Entwickler der speziell auf

produzierende Betriebe zugeschnittenen ERP-Lösung FEPA. Mit umfangreichen

Erweiterungen bietet PLANAT eine wesentliche Unterstützung im Tagesgeschäft, die

in den kommenden Monaten noch deutlich ausgebaut wird. "In der produzierenden

Branche ist das ERP-System bereits jetzt das Nervenzentrum eines Unternehmens,

dessen Nutzungsgrad wir nun für unsere aktuellen und zukünftigen Kunden noch

deutlich erweitern", erklärt Christian Biebl.



Mehr Apps, mehr Flexibilität