Klimat X bestätigt den Erhalt des zweiten Teilbetrags zur Finanzierung des Wiederaufforstungsprojekts in Sierra Leone

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. Oktober 2023 / IRW-Press / - Klimat X Developments Inc. („Klimat X“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- bzw. Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen wurden und sich in deren Besitz befinden, gibt mit Freude bekannt, dass sämtliche Meilensteine erreicht wurden, um die Auszahlung des zweiten Teilbetrags in Höhe von 500.000 USD gemäß einer Vorabkaufvereinbarung mit einem Fortune-500-Unternehmen (siehe Pressemeldung vom 14. Juni 2023) zu erwirken.