Werden die Brennholzpreise diese Saison stark ansteigen? Experten enthüllen, wie es um die Branche steht (FOTO)

Bremen (ots) - Sind zwei Jahre voller Preis-Schwankungen vorbei? Die Experten

von VLI Timber erkennen eine positive Entwicklung in den Brennholzpreisen. Die

Preis-Tendenzen für die kommende Zeit machen Hoffnung - für Händler und

Verbraucher.



Mit dem Herbst beginnt traditionell die Saison, in der Brennholz besonders

gefragt ist. Die Preise für Brennholz sind ein entscheidender Faktor für viele

Haushalte, die auf eine kosteneffektive Heizlösung angewiesen sind. Im letzten

Jahr haben die geopolitischen Ereignisse die Brennholzpreise in die Höhe

schnellen lassen. Doch wie steht es um die Preistrends in der anstehenden

Saison? VLI Timber, führender Produzent von kammergetrocknetem Brennholz, hat

eine gründliche Untersuchung der aktuellen Markttrends durchgeführt und sieht

"Die Preis-Tendenzen für die kommende Zeit machen Hoffnung - für Händler und

Verbraucher", so CEO Darius Lackus.