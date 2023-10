JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe mit den wichtigsten Kennziffern die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Analyst Sebastian Patulea am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dagegen sei das knapp über den Konsensschätzungen liegende operative Ergebnisziel (Ebitda) ebenso bestätigt worden wie der Umsatzausblick./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 02:07 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 02:07 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -12,39 % und einem Kurs von 21,42EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sebastian Patulea

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,50

Kursziel alt: 35,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m