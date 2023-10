Maschinenbauer Trumpf wird nach Auftragsrückgang pessimistischer für die Zukunft

DITZINGEN (dpa-AFX) - Angesichts der schwächelnden Konjunktur blickt der Maschinenbauer Trumpf besorgt in die Zukunft. Die Herausforderungen seien groß, sagte Vorstandsvorsitzende Nicola Leibinger-Kammüller bei der Bilanzvorlage am Donnerstag im schwäbischen Ditzingen. Seit dem Frühjahr spüre man eine rückläufige Nachfrage in vielen Märkten. Im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 gehe man daher "günstigstenfalls von einem Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich" aus.

Für den verhaltenen Ausblick gibt es laut Leibinger-Kammüller keine einfache Erklärung: die Weltkonjunktur, die Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise sowie die Investitionsbereitschaft im Ausland seien zentrale Faktoren für die Geschäftsentwicklung. In den USA und China mache Trumpf ein Viertel seines Umsatzes. "Wenn Kunden dort zurückhaltend reagieren und Investitionen zurückstellen, spüren wir das unmittelbar. Genau wie Engpässe in der Lieferkette", sagte sie.