Großer Durchbruch im US-Arbeitskampf: Ford und UAW schließen Einigung

Berechnungen der Anderson Economic Group zufolge habe die Streiks der Autoarbeiter bislang wirtschaftliche Verluste in Höhe von insgesamt 9,3 Milliarden US-Dollar zu Folge. An den Finanzmärkten sorgte die News bei Ford dementsprechend eher für leichten Auftrieb: Im Vergleich zum Vortag legte die Aktie gut zwei Prozent zu. Aktuell notiert das Papier bei 11,50 US-Dollar, das Gros der aktuellen Analysten-Bewertungen steht auf Halten.

Die UAW habe die Arbeiterinnen und Arbeiter daher aufgefordert, an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren – allerdings nur im Falle von Ford. Unter den insgesamt 45.000 Streikenden sind auch Angestellte der Autobauer General Motors (GM) und Chrysler-Mutter Stellantis. Nach der Einigung mit Ford steigt der Druck auf beide Unternehmen, die Vereinbarung der Gewerkschaft mit Ford, die bis Ende April 2028 gilt, könnte zum Vorbild für die Streikenden bei GM und Stellantis werden.

Laut Fain habe die UAW eine historische Vereinbarung mit Ford erzielt, die unter anderem eine Lohnerhöhung bis 25 Prozent im Lauf eines Arbeitsvertrages vorsieht. Die Ford-Mitarbeitenden erhalten zudem sofort eine Lohnerhöhung von elf Prozent. Außerdem erhalten die am schlechtesten bezahlten Zeitarbeitskräfte während der Vertragslaufzeit eine Erhöhung von mehr als 150 Prozent, ihren jeweiligen Höchstlohn sollen alle Beschäftigten bereits nach drei Jahren Vertragslaufzeit erreichen. Auch das Recht auf künftige Streiks, etwa im Angesicht von Werksschließungen, seien ein Ergebnis der Verhandlungen.

Die USA sind weder für ihren gesetzlichen Arbeitnehmerschutz noch für ihre starke Arbeitnehmervertretung bekannt – zumindest in den vergangenen Jahren. Letzteres könnte sich nun ändern: Nach einem sechswöchigen Streik haben sich Ford Motor und die US-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) auf einen vorläufigen Tarifvertrag geeinigt. Und mit dem sind die Gewerkschafter sehr zufrieden: "Wir haben Ford gesagt, sie sollen zahlen, und sie haben es getan" und "Ford habe geliefert" – so lässt sich UAW-Präsident Shawn Fain zum Ausgang der Verhandlungen gestern zitieren.

Autobauer in den USA haben es aktuell nicht leicht: Im Arbeitskampf setzt sich die Gewerkschaft der Autobauer gegen Ford durch. Das führt an der Börse zu vorsichtigem Aufatmen.

Schaden in Milliardenhöhe

