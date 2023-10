ClariMed-Unternehmen UserWise erweitert Fähigkeiten und Kapazitäten in San Jose

CHADDS FORD, Pa., 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., der erste End-to-End-MedTech-Dienstleistungspartner, der die Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt seines integrierten, auf den Menschen ausgerichteten Ansatzes für die Entwicklung medizinischer Produkte stellt, gab heute bekannt, dass UserWise, ein Unternehmen von ClariMed, neue, hochmoderne Büroräume und Einrichtungen für die Beobachtung von Studien in San Jose, Kalifornien, eröffnet hat.

Die neue Einrichtung verfügt über eine beeindruckende Fläche von ca. 1.000 Quadratmetern mit drei hochmodernen Beobachtungsräumen für Studien, die mit Einwegspiegeln und erweiterten Bildschirmüberwachungs- und -aufzeichnungsmöglichkeiten ausgestattet sind. Diese Räume sind so konzipiert, dass sie verschiedene Umgebungen simulieren, wie z. B. den Heimgebrauch, Arztpraxen oder Operationssäle, und den Kunden unschätzbare Einblicke in das Nutzerverhalten und die Produktverwendbarkeit bieten. Die Einrichtungen umfassen: