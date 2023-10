QPlay+ von QYOU Indien erweitert den Vertrieb von Connected TV über eine globale Partnerschaft mit Coolita

Nutzer von Coolita-basierten TV-Geräten, darunter Panasonic, Croma und Thomson, in Indien und weltweit kommen in den Genuss aller Kanäle von QPlay+ im freien Fernsehen

Das Wachstum von Connected TV in Indien wird im Jahr 2025 voraussichtlich 45 Millionen Haushalte erreichen*

MUMBAI und TORONTO, 26. Oktober 2023 / IRW-Press / QYOU Media Inc. (TSXV:QYOU OTCQB:QYOUF), ein in Indien und den USA tätiges Unternehmen, das Inhalte produziert und vertreibt, die von Social-Media-Stars und Machern digitaler Inhalte erstellt wurden, gibt eine erhebliche Ausweitung seines Connected-TV-Vertriebs für QPlay+ und seine Kanäle durch eine Partnerschaft mit Coolita, einer weltweit führenden Smart-TV+OS-Marke, bekannt. Als Teil dieser strategischen Allianz erhalten Coolita-Nutzer in Indien und auf der ganzen Welt über Coolitas breite Palette von Smart-TV-Geräten, einschließlich COOCA, METZ, Panasonic, Croma, Thomson und anderen, und die Coolita-Betriebssoftware einfachen Zugang zum Streaming von QYOU Media Indiens wachsendem Portfolio von FAST-Kanälen, einschließlich The Q, The Q Kahaniyan, Q GameX, Sadhguru TV und Bollywood Hungama Live auf einer kostenlosen, werbefinanzierten Basis.

Die Connected/Smart-TV-Branche wächst sowohl in Indien als auch weltweit in einem noch nie dagewesenen Tempo: 9 von 10 Fernsehern, die im vergangenen Jahr in Indien verkauft wurden, waren Smart-TVs.** Auch die Werbeeinnahmen im Bereich Connected/Smart-TV haben weltweit einen ähnlich rasanten Anstieg erfahren und einen Umsatz von 25,9 Milliarden Dollar erzielt, was einer CAGR von 13,2 % im Jahr 2023 entspricht.*** Da sich Technologie und Unterhaltung immer weiter entwickeln, stellt diese Partnerschaft sicher, dass Zuschauer Zugang zu qualitativ hochwertigen, lokalisierten Inhalten erhalten, die ihr Fernseherlebnis um eine neue Dimension erweitern.

Coolita ist bekannt für sein innovatives Coolita OS und nimmt in der weltweiten Smart-TV-Branche eine Pionierrolle ein. Coolita OS ist ein branchenführendes Betriebssystem für Großbildschirme, das die Grenzen der Technologie kontinuierlich erweitert, um Nutzern weltweit die besten audiovisuellen Inhalte und ein außergewöhnliches Serviceerlebnis zu bieten. Coolita ist in mehr als 80 Ländern in Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, Europa, Amerika und darüber hinaus tätig und hat damit eine enorm große Reichweite. Das Unternehmen hat in Indien bereits mehr als 2 Millionen Großbildgeräte mit dem Coolita-System ausgeliefert und ist damit in der Region ein weithin bekannter Name.