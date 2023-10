Ölsaaten zwischen Rekordanbau und Nachhaltigkeit (VIDEO)

Berlin (ots) - Ölsaaten Forum 2023: Märkte, EU-Entwaldungs-Verordnung und

Bioökonomie.



Am 10. November 2023 findet auf Initiative der Agrarmarkt Informations-

Gesellschaft (AMI), der Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP)

sowie OVID Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland das

Ölsaaten Forum 2023 in Berlin im Haus der Land- und Ernährungswirtschaft sowie

digital statt.



Dürre, Corona, Ukraine-Konflikt: Noch 2022 erzielten Pflanzenöle und Ölsaaten

Rekordpreise. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt. Über die aktuelle

Versorgungslage auf den internationalen Märkten informiert die AMI.