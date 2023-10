Lithium-Ionen-Batterien sind der am häufigsten verwendete Batterietyp für Elektrofahrzeuge und für stationäre Energiespeicher. Die Schätzungen gehen weit auseinander, aber bis 2025 werden wir zwischen 500.000 und 850.000 t Lithium benötigen, in 2022 wurden aber nur 130.000 t produziert. Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen globalen Nachfrage nach E-Fahrzeugen werden viele leistungsfähige Batterien benötigt. In Europa werden gerade vier Gigafabriken gebaut, der Bedarf scheint riesig. Jeder Automobilhersteller hat seine eigene Beschaffungs-Strategie, doch es gibt aktuell ein Problem auf der Angebotsseite, denn nicht jeder Rohstoff ist einfach zu beschaffen. Lithium ist neben Nickel, Kobalt, Graphit und Kupfer einer der wichtigsten Rohstoff-Bestandteile einer Batterie. Die Kurse im gesamten Batteriesegment sind wegen der nahenden Konjunkturflaute unter Druck, worauf sollten Anleger jetzt achten?

BASF – DER PLATZHIRSCH BEI BATTERIEMATERIALIEN

Der Ludwigshafener Chemieriese BASF ist der Platzhirsch unter den Batteriematerial-Produzenten. Als weltweiter Marktführer in verschiedenen Bereichen der chemischen Vorprodukte hat BASF eine nachhaltige Wertschöpfungskette für Batteriematerialien auf den Weg gebracht. Neben umweltschonender Produktion steht auch das Recycling von Altbatterien auf dem Plan. Denn die Elektromobilität ist eine der Schlüsseltechnologien, die den weltweiten Wunsch nach individueller Mobilität mit der notwendigen Verringerung lokaler Abgasemissionen in Einklang bringt. Dies gilt insbesondere dann, wenn erneuerbare Energien verwendet werden. Im Zentrum der Entwicklung stehen fortschrittliche Technologien zur Schadstoffbegrenzung, die BASF in Kooperation mit den Automobil-Unternehmen auf den Weg bringt. Mit dem weltweit größten Batterie-Anbieter CATL bestehen umfangreiche Rahmenverträge, um globale Klimaneutralitätsziele zu erreichen. Die Produktionsbedingungen in Deutschland sind aber wegen der Energie-Intensität schwierig geworden. Hohe lokale Preise bringen die Margen unter Druck, die nächsten Mega-Investitionen über 10 Mrd. EUR nimmt BASF daher in China vor.