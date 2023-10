HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft New Work auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für New Work nach einem Treffen mit dem Management des Karrierenetzwerks auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Das Unternehmen könnte am unteren Bereich der angepeilten Prognose für das Gesamtjahr kratzen, während er gegenwärtig noch davon ausgehe, dass sie deutlich verfehlt werde, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 08:05 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 08:06 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die New Work Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 67,00EUR gehandelt.