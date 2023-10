HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft RATIONAL AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Rational von 630 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenprognose des Konzerns für das Gesamtjahr erscheine zu konservativ, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei aber zu teuer, um sie zu kaufen. Mit dem niedrigeren Kursziel reflektiere er das "higher for longer"-Zinsumfeld./ajx/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 08:13 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 08:13 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 532,5EUR gehandelt.