ON Semiconductors: Warum die Chip-Aktie vor dem Kursausbruch stehen könnte

ON hat in 17 der letzten 20 Quartale die Gewinnschätzungen übertroffen. Dies untermauert die Behauptung von Wells-Fargo-Analyst Gary Mobley, der trotz des aktuellen Marktumfelds ein Kursziel von 130 US-Dollar für ON festlegt. Das entspricht einem Kurspotenzial von knapp 60 Prozent.

Mizuho-Analyst Vijay Rakseh gibt sich optimistisch: "Längerfristig ist ON auf einem viel besseren Weg, was die Nachfrageaussichten angeht. Es gibt keinen Grund, warum es kein Kauf sein sollte." Die bevorstehenden Quartalsergebnisse von ON am Montag könnten der Aktie Auftrieb verleihen. Analysten prognostizieren für das dritte Quartal einen Umsatz von 2,15 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von etwa 1,34 US-Dollar pro Aktie.

Ein weiteres Plus: Die chinesischen Exportbeschränkungen scheinen ON weniger zu betreffen. Laut Ross Seymour von der Deutschen Bank wurden viele der Produkte, die ON herstellt, von den Beschränkungen ausgenommen.

Ein Großteil des Umsatzes von ON stammt aus der Automobilbranche. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Chips für softwarebasierte Technologien im Automobilsektor, ein Bereich, der hochpreisige Produkte mit erheblichem Wachstumspotenzial bietet. Experten schätzen, dass ON bis 2026 ein jährliches Umsatzwachstum von etwa zwölf Prozent erzielen könnte, was einem jährlichen Gewinnwachstum von fast 16 Prozent entspricht.

Zusätzlich zu diesem Wachstum plane ON, etwa die Hälfte seines Cashflows für Aktienrückkäufe zu verwenden, so Barron's. Diese Strategie, kombiniert mit dem erwarteten Gewinnwachstum, könnte den Gewinn pro Aktie bis 2026 um fast 18 Prozent auf 8,48 US-Dollar pro Jahr steigern.

Die ON-Aktie wird mit dem knapp 15-fachen der EPS-Schätzungen (Earnings per Share) für die kommenden zwölf Monate gehandelt und liegt damit unter dem 17-fachen des S&P 500. John McGinn von Laffer Tengler Investments meint dazu: "ON ist relativ billig." Das könnte ein Indikator dafür sein, dass die aktuelle Preiskorrektur eher eine Investitionschance als ein langfristiges Risiko darstellt, so der Experte weiter.

Das mittlere Kursziel liegt laut den Daten von MarketScreener bei 117,68 US-Dollar. Das ergibt ein Aufwärtspotenzial von circa 45 Prozent. 19 von 30 Analysten bewerten die Aktie mit "Kaufen" oder "Aufstocken, nur einer mit "Verkaufen".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion