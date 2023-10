Crystal Lagoons expandiert in Australien mit 16 PAL-Projekten

MIAMI, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons hat eine bedeutende Expansion in Australien abgeschlossen. Das multinationale Innovationsunternehmen hat einen wichtigen Vertrag mit dem Investmentfonds Vibranium Capital Partners über die Entwicklung von 16 neuen Public Access Lagoons-Projekten, auch bekannt als PAL-Entwicklungen, in Australien unterzeichnet. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung die Möglichkeit vor, zehn weitere Projekte in anderen Ländern Ozeaniens und Südostasiens in Angriff zu nehmen.

Die australischen Städte zählen aufgrund ihres geografischen Reichtums und ihrer Natur zu den lebenswertesten Städten der Welt. Durch diesen Vertrag werden Städte wie Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth, Brisbane und die Gold Coast über große kristallklare Lagunen verfügen, die sich zum Schwimmen und für Wassersport eignen und von weißen Sandstränden umgeben sind. Diese Komplexe bilden neue Strandzentren, die dem australischen Lebensstil entsprechen, bei dem Wasseraktivitäten und Unterhaltung einen hohen Stellenwert haben.