"Mit der Zeitenwende muss auch eine Wende in der Steuerpolitikvorgenommen werden. Wenn unsere globalen Wettbewerber ihre Standortbedingungenfür Investitionen und Handel attraktiver machen, können wir nicht soweitermachen wie bisher. Sofern wir wieder stärker sprudelnde Steuerquellen fürdie Finanzierung der erheblichen Investitionen in Modernisierung undTransformation erreichen wollen, geht dies nur über mehr wirtschaftlicheDynamik, nicht über immer mehr Schulden und neue Steuern.", so Dr. Dirk Jandura,Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA),zur heutigen Veröffentlichung der Ergebnisse der Steuerschätzung."Richtig ist: unser Steuersystem muss internationaler werden. Nicht jedoch,indem wir unser Steuerrecht immer mehr auf internationale oder europäischeBehörden outsourcen, sondern indem wir zuallererst unsere Hausaufgaben machen.Unser Steuerrecht muss für Investitionen und für Fachkräfte aus dem In- undAusland attraktiver, unbürokratischer und digitaler werden. Leistung muss sichlohnen. Eine Steuerbelastung für Unternehmen in Deutschland von rund 30 Prozentist eine gravierende Investitionsbremse. Die Belastung muss runter. DasWachstumschancengesetz sollte gezielt dazu genutzt werden. Es wäre einArmutszeugnis für Politik in Bund und Ländern, wenn im Rahmen derGesetzesberatung nachher weniger herauskommt, als im Schaufenster ausgestelltwurde."