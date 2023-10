Enfinity Global schließt eine Partnerschaft mit Kyushu Electric Power für sein Betriebsportfolio in den USA

Miami (ots/PRNewswire) - Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im

Bereich der erneuerbaren Energien, gab heute eine endgültige Vereinbarung über

den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinem 400-MW-Betriebsportfolio in

den USA an das japanische Versorgungsunternehmen Kyushu Electric Power Co. Inc.

(Kyushu Electric) bekannt. Nach Abschluss der Vereinbarung wird Kyushu Electric

einen Anteil von 40 % an dem Portfolio halten. Enfinity Global wird eine

Kapitalbeteiligung von 60 % beibehalten und wird der langfristige

Vermögensverwalter des Portfolios sein.



Im Januar 2023 erwarb Enfinity Global dieses Vertragsportfolio, bestehend aus 28

in Betrieb befindlichen PV-Solarkraftwerken in Kalifornien, North Carolina und

Idaho. Die Suche nach langfristigen, gleichgesinnten Partnern und deren Aufnahme

als neue Anteilseigner in Portfolios auf der ganzen Welt ist Teil der

Kapitalbildungsstrategie von Enfinity, um das Wachstum zu beschleunigen und die

Renditen zu optimieren.