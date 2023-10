„Der Jackery Solar Mars Bot verkörpert unsere Vision einer nachhaltigen Energieerzeugung und der netzunabhängigeren Stromversorgung, auf dem Weg in eine sauberere, energieeffizientere Zukunft. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Bestätigung für Erfindungsreichtum und Innovation im Bereich der grünen Energie. Denn diese möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen ist unsere Unternehmensmission," sagt Ricky Ma, Head of Jackery EMEA.

FREMONT, Kalifornien, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ Pünktlich zum 11. Geburtstag hat Jackery, weltweit führender Anbieter umweltfreundlicher, mobiler Stromlösungen, einen weiteren Grund zu feiern. Seine neueste Entwicklung, der Solar Mars Bot, erhält den Best Inventions 2023 Award der Time (time.com/best-inventions-2023) in der Kategorie „Green Energy". Das Konzept eines Solar-Roboters mit integrierter Speicherlösung hat die Jury überzeugt. Der prestigeträchtige Preis zeichnet einmal im Jahr Innovationen aus, die mit Einfallsreichtum und Kreativität das Leben verbessern.

In einer Welt, die mit Energiekrisen und Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen hat, ist die Entwicklung nachhaltiger und effizienter Energielösungen unerlässlich. Jackery hat sich dieser Mission verschrieben und geht mit der neuen Produktstudie den nächsten Schritt im Bereich mobiler Stromlösungen. Denn der Solar Mars Bot ist ein intelligenter Photovoltaik-Energiespeicher auf Rädern mit diversen 4G-Sensoren sowie Laserradar- und Kameramodulen zur Hindernisvermeidung. Er verfügt über ein hocheffizientes 600 Watt Solarpanel, das sich dank Schwenkarm und Sensoren automatisch zur Sonne ausrichtet, um die Stromerzeugung an sonnigen Tagen ohne manuelles Eingreifen zu maximieren. So ist ein Ertrag von bis zu 5 kWh pro Tag möglich. Gespeichert wird die Energie in einer leistungsfähigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 5000 Wh, die Jackery-typisch höchsten Ansprüchen im Bereich Sicherheit und Lebensdauer genügt. Über verschiedenste Anschlüsse – darunter Schuko-Steckdosen sowie USB-C und -A-Ports – lassen sich dann zu jederzeit energiehungrige Geräte mit Strom versorgen.

