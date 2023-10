BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion auf "Underperform" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Der Gabelstapler-Konzern habe seine vorläufigen Quartalszahlen an diesem Morgen bestätigt und damit auch die Verfehlung der Umsatzerwartungen auf Konzernebene und für beide Sparten, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem bleibe es bei den verfehlten Erwartungen an die Auftragseingänge auf Konzernniveau und für die ITS-Sparte. Green verwies obendrein darauf, dass zwei Manager das Unternehmen verlassen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 08:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 08:51 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -9,48 % und einem Kurs von 29,31EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nicholas Green

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 23

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m