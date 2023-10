Mindestens 27 Tote in Mexiko durch Hurrikan 'Otis'

"Otis" war in der Nacht zum Mittwoch als extrem gefährlicher Hurrikan der höchsten Stufe 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von fast 270 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 330 Stundenkilometern auf die Küste getroffen. Über Land verlor er dann an Kraft und löste sich schließlich auf./aso/DP/nas

ACAPULCO (dpa-AFX) - Der Hurrikan "Otis" hat an der Westküste Mexikos mindestens 27 Menschen in den Tod gerissen. Weitere vier Menschen werden noch vermisst, wie Sicherheitsministerin Rosa Icela Rodríguez am Donnerstag mitteilte. Der Sturm richtete in dem berühmten Badeort Acapulco verheerende Schäden an.

