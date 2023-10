(neu: Aktienkurs)



EL SEGUNDO (dpa-AFX) - Der große Erfolg des "Barbie"-Films hat das Geschäft von Mattel im vergangenen Quartal kräftig angeschoben. Doch für das Weihnachtsgeschäft zeigt sich der Spielzeug-Riese vorsichtig. Trotz des jüngsten Rückenwinds stellte Mattel für 2023 nur einen Umsatz auf dem Vorjahres-Niveau von gut 5,4 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Firma verweist auf eine unsichere Konjunkturlage. Anleger ließen die Aktie daraufhin im frühen US-Handel am Donnerstag um mehr als zehn Prozent fallen.

Der im Sommer gestartete "Barbie"-Film spielte weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein - und Mattel verdient auch mit daran. Außerdem kurbelte die Aufmerksamkeit die Spielzeug-Verkäufe an. So sprang das Geschäft der Puppen-Sparte im Jahresvergleich um 27 Prozent hoch - während sie in den vergangenen Jahren mit dem Trend zu digitalen Spielen oft schwächelte. Nach früheren Schätzungen dürfte der Film Mattel rund 125 Millionen Dollar in die Kassen spülen.