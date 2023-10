BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die bestätigten Verhandlungen des Energietechnik-Herstellers mit dem Bund über Milliardenbürgschaften habe in einem bereits besorgten Aktienmarkt zu weiterer Verunsicherung beigetragen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass mitgeteilt wurde, dass die Finanzergebnisse für 2023 aber im Rahmen der Prognose liegen dürften, bedeute, - zumindest fürs Erste - keine weiteren größeren Abschreibungen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 11:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 11:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -33,94 % und einem Kurs von 7,002EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vladimir Sergievskiy

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m