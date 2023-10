JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Dass die Beteiligung Siemens Energy mit dem Bund über mögliche staatliche Bürgschaften spreche, habe verschiedene mögliche Implikationen für den Technologiekonzern Siemens , schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So bestätige die aktuelle Nachricht die Notwendigkeit einer stärkeren Kapitalbasis von Siemens Energy, damit der Energiekonzern seine Wachstumsziele besser erreichen könne. Siemens habe zwar bereits mitgeteilt, dass es sich nicht an einer Kapitalerhöhung beteiligen würde. Allerdings könnte es im derzeitigen Marktumfeld schwierig sein, eine Bezugsrechtsemission ohne Beteiligung des größten Aktionärs durchzuführen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 13:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 13:46 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,38 % und einem Kurs von 120,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrew Wilson

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m