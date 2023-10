Lage bleibt prekär.

Platin gelang es auch zuletzt nicht, sich aus dem Würgegriff der Korrektur zu befreien. Ganz im Gegenteil. Die Lage ist und bleibt prekär. Darüber sollte auch der aktuelle Versuch des Edelmetalls, über die 900 US-Dollar zurückzukehren, nicht hinwegtäuschen

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Platin vom 19. September bot sich noch ein etwas positiveres Bild, obgleich auch damals bereits die Korrektur auf dem Preis lastete. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der daraufhin folgende Rücksetzer nahm Fahrt auf. Platin erreichte rasch die zentrale Unterstützungszone 900 US-Dollar / 870 US-Dollar. Doch auch dieser Preisbereich hielt dem Preisdruck stand. Platin drehte nach oben ab und erreicht nun wiederum die 950 US-Dollar. Unterm Strich ist in den letzten Wochen also nicht sonderlich viel passiert. Das muntere Auf und Ab zeigt aber, dass „Leben“ im Markt ist. […] Kurzum: Die Auswirkungen des morgigen Termins könnten immens sein. Negative Überraschungen könnten die Edelmetallpreise kräftig durcheinanderwirbeln und Platin womöglich unter die 870 US-Dollar zwingen. Positive Überraschungen könnten Platin hingegen einen Schub geben und das Edelmetall über die 1.000 US-Dollar führen. Aktuell ist es eher ein Stochern im Nebel. Aber womöglich klart die Sicht morgen auf…“

In der Folgezeit entwickelte Platin veritable Abwärtsdynamik. Das Edelmetall prallte von den 950 US-Dollar nach unten ab und fand sich daraufhin zügig im Unterstützungsbereich 900 US-Dollar / 870 US-Dollar wieder bzw. sogar kurzzeitig leicht darunter. Eine im Edelmetallsektor um sich greifende Schwäche erfasste damals auch Platin, das ohnehin bereits zuvor überaus fragil wirkte.

Von dem Verlaufstief oberhalb von 850 US-Dollar konnte sich Platin zwar mittlerweile wieder etwas entfernen, doch so wirklich überzeugend ist das Ganze bislang nicht. Es bedarf noch weiterer Anstrengungen. Insbesondere würde ein Ausbruch über die 950 US-Dollar die Lage aus charttechnischer Sicht maßgeblich entspannen.

Kurzum. Platin tut sich nach wie vor schwer damit, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die Rückkehr über die 900 US-Dollar sollte noch nicht überbewertet werden. Platin muss nachsetzen. Ein Ausbruch über die 950 US-Dollar würde dem Edelmetall die Tür in Richtung 1.000 US-Dollar öffnen, dagegen würde ein Rücksetzer unter die 850 US-Dollar die ohne bereits angespannte Situation noch einmal deutlich verschärfen. Vor diesem Hintergrund könnte der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (01. November) eine große Bedeutung zukommen.