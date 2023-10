Gelingt es dieses Mal?

Unsere letzte Kommentierung zum Arca Gold Bugs Index an dieser Stelle überschrieben wir am 19. September mit „Produzentenaktien auf dem Sprung?!“

Zum damaligen Zeitpunkt war der Index gerade im Begriff, sich des bis dahin dominierenden Abwärtstrends und der Widerstandszone um 235 Punkte zu entledigen.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Erholungsversuche endeten bislang im Bereich von 235 Punkten. Die 240 Punkte inklusive die dort verlaufende 200-Tage-Linie blieben unberührt. Die fehlende Entlastung führte immer wieder zum Anlaufen der 220 Punkte, die sich dadurch mittlerweile eine hohe Relevanz erarbeitet haben. Derzeit ist ein erneuter Test der 235 Punkte auszumachen. Damit einhergehend steht auch der mittelfristige Abwärtstrend (grün dargestellt) im Fokus. Kurzum. Im Vorfeld des Fed-Termins befindet sich der Arca Gold Bugs Index in einer spannenden Konstellation. Der Index hat seinen mittelfristigen Abwärtstrend erreicht. Ein Ausbruch über die 235 Punkte / 240 Punkte wäre aus charttechnischer Sicht ein wichtiger Achtungserfolg und könnte dem Index die Tür in Richtung 255 Punkte / 260 Punkte öffnen. Auf der Unterseite hat die Zone 220 Punkte / 212 Punkte weiterhin zentrale Bedeutung.“

Ende September / Anfang Oktober fegte eine Korrektur durch bzw. über den Edelmetallsektor. Der Goldpreis tauchte nach unten ab und hatte große Mühe, die 1.800 US-Dollar zu verteidigen. In Kombination mit den damals haussierenden Ölpreisen (Stichwort Produktionskosten) ging es den Gold-Silberproduzenten „an den Kragen“. Die Entwicklung lässt bzw. ließ sich auch im Kursverlauf des Arca Gold Bugs Index eindrucksvoll ablesen.

Nach den gescheiterten Versuchen, die Zone 235 Punkte / 240 Punkte zu überwinden, setzte der Index zurück und entwickelte hierbei eine veritable Abwärtsdynamik. „Er fiel wie ein Stein“, könnte man die damalige Bewegung salopp zusammenfassen. Innerhalb weniger Handelstage erreichte der Arca Gold Bugs Index den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 200 Punkte. Auf dem Weg dahin pulverisierte er die Unterstützungen um 220 Punkte und 212 Punkte.

Die untere Trendumkehr bei Gold kam in Bezug auf den Arca Gold Bugs Index gerade noch rechtzeitig. Der Index verteidigte die 200 Punkte und lancierte auf der Oberseite eine Gegenbewegung. Diese entwickelte wiederum eine ähnliche Dynamik, wie die vorherige Korrektur.

Kurzum. Wenige Tage vor der Leitzinsentscheidung der Fed bewegt sich der Index in Reichweite zur Zone 235 Punkte / 240 Punkte. Aktuell zögert der Arca Gold Bugs Index noch, den entscheidenden Vorstoß zu initiieren. Erste Versuche, die Zone zu knacken, scheiterten bereits. Aus charttechnischer Sicht gilt weiterhin: Ein Ausbruch über die 240 Punkte könnte dem Index die Tür in Richtung 255 Punkte / 260 Punkte öffnen. Rücksetzer sollten in der aktuellen Lage im besten Fall auf 220 Punkte begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.