Mit Palettenware erfolgreich im Retourengeschäft 5 Tipps von Konstantinos Vasiadis, mit denen Händler beim Einkauf von Retourenpaletten besser abschneiden (FOTO)

Nürnberg (ots) - Nachhaltig, kosteneffektiv, profitabel - Gründe für den

Retourenhandel gibt es viele. Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer des

Retouren-Großhändlers Elvinci.de, bietet Händlern ständig ein umfassendes

Sortiment an Retourenartikeln und B-Ware. Mithilfe moderner KI-Tools zur

Sortierung und Klassifizierung von Ware und eines eigenen Retourenportals sorgt

Elvinci.de dafür, dass Händler nachhaltig und langfristig vom Retourenhandel

profitieren können. Hier erfahren Sie, wie Händler erfolgreich Palettenware

einkaufen und mit dem Weiterverkauf den maximalen Umsatz erzielen.



Der Handel mit Retouren ist ein äußerst lohnendes Geschäft für Händler, birgt

jedoch auch Tücken, die bei Neuware nicht vorkommen. Da die Artikel schon einmal

vom Kunden zurückgegeben wurden, unterscheidet sich ihr Zustand teils erheblich

vom Originalzustand. Hinzu kommt, dass Retouren im Großhandel in der Regel

palettenweise angeboten werden - der Händler kann sich also nicht immer

aussuchen, was genau er bekommt. "Wer Retouren einkauft, muss dabei wesentlich

stärker auf die Qualität achten als bei Neuware. Andernfalls besteht die Gefahr,

unseriösen Anbietern zum Opfer zu fallen", warnt Konstantinos Vasiadis,

Geschäftsführer von Elvinci.de.