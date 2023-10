VIK engagiert sich in Deutschland für medizinische Ernährung und erhält von IKOS den Global Champion Award für hochwertiges Krillöl

FRANKFURT, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- IKOS, die internationale Autorität für Krillöl, hat kürzlich VIK mit dem Global Champion Award für hochwertiges Krillöl ausgezeichnet. Beim Vorzeigeprodukt von VIK, Pure Antarctic Krill Oil mit 59,8 % marinen Phospholipiden, baut VIK auf die Eco-Harvesting-Fangmethode reiner antarktischer frischer Garnelenfischerei und auf die Flexitech-Technologie frischer Extraktion sowie auf weitere führende Technologien, um natürliche Nährstoffe in Nahrungsergänzungsmittel zu verwandeln und dabei die Ernährungsessenz in den antarktischen Gewässern vollständig zu erhalten. Seine Qualität wurde durch den „Global Champion Award for High Quality Krill Oil" von der internationalen Autorität IKOS und durch die Zertifizierung ORIVO100 % für reines Öl bestätigt, was in der Branche eine hohe Anerkennung darstellt.

VIK wurde im Jahr 2018 gegründet und ist eine globale Nahrungsergänzungsmittelmarke, die sich an die Zelltheorie des deutschen Physiologen Theodor Schwann hält. Mit einem rigorosen professionellen wissenschaftlichen Konzept von Forschung und Entwicklung hat Dr. Hans Christof Berger, Chief Medical Nutritionist bei VIK Deutschland, die Grenzen traditioneller essentieller Nährstoffe durchbrochen und eine innovative Technologie zur Einführung von Phospholipiden entwickelt, die eine Vorreiterrolle in der Zellernährung spielt. VIK bietet Verbrauchern außerdem eine Reihe reichhaltiger Produkte, die Unterstützung für Herz und Gehirn sowie für die Gesundheit von Augen, Haut und Gelenken abdecken, um den Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln von mehr Konsumenten zu erfüllen. Mit einer 10-fachen Absorption und einer starken Wirkung für die Myokardversorgung übernahm das von VIK patentierte reduzierte Coenzym den ersten Platz auf der chinesischen Tmall-V-Liste.

VIK wird unsere Produkte im Auftrag deutscher Marken für Nahrungsergänzungsmittel auf der sechsten China International Import Expo in der Medical Device and Healthcare Area, am Stand 8.1H des German Pavilion, vorstellen.

