Mischkonzern Vinci setzt deutlich mehr um

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern Vinci hat in den ersten neun Monaten von einem starken Flughafen - sowie einem robusten Energiegeschäft profitiert und deutlich mehr umgesetzt. So stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Im dritten Quartal legten die Umsätze um 9 Prozent auf 18,3 Milliarden Euro zu.

Der Auftragseingang im Energie- und Baugeschäft legte in den ersten neun Monaten um 16 Prozent auf 47,8 Milliarden Euro, im dritten Quartal lag der Zuwachs bei 13 Prozent. Damit kann Vinci auf ein volles Auftragsbuch blicken: Der Bestand des Neugeschäfts lag Ende September bei 63,3 Milliarden Euro, ein Plus von zehn Prozent./nas/he

Die Vinci Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 101,1EUR gehandelt.