PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag im schwachen europäischen Umfeld uneinheitlich geschlossen. Während in Budapest und Moskau Abgaben verbucht wurden, stiegen in Warschau die Kurse. In Prag trat der Leitindex auf der Stelle.

Kursbewegende Konjunkturdaten aus der Region standen nicht an. Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ ihren Leitzins bei 4,5 Prozent. Dies war am Markt jedoch so erwartet worden und beeinflusste die Kurse kaum.