Des experts de premier plan soulignent les valeurs nutritionnelles et durables des produits laitiers et soulignent l'engagement du secteur à réduire le gaspillage alimentaire dans l'UE

Bruxelles/Madrid (ots) - https://vimeo.com/877899570/a4e2094223



II Forum de Bruxelles



InLac a organisé cette rencontre avec le soutien de l'UE dans le cadre de la

campagne " Comptez sur les produits laitiers européens ", sous le slogan "

Nutrition, zéro déchet et durabilité dans le secteur laitier "



Environ 1,3 milliard de tonnes de fruits, de légumes, de viande, de produits

laitiers, de poissons et de céréales se gâtent pendant la phase de production,

lors de la distribution ou sont jetées dans les supermarchés, les restaurants et

les foyers





Des experts de premier plan ont participé hier au IIe Forum laitier sous leslogan " Nutrition, zéro déchet et durabilité dans le secteur laitier ",organisé par l'Organisation laitière interprofessionnelle ( InLac) à l' InstitutCervantes de Bruxelles (https://inlac.es/) , dans le cadre de la campagne "Comptez sur les produits laitiers(https://bruselas.cervantes.es/es/default.shtm) européens ", cofinancée parl'Union européenne.Cette année, la rencontre s'est concentrée sur la prévention du gaspillagealimentaire et les bonnes utilisations en cuisine, sans oublier les bienfaitsnutritionnels et sains du lait, du yaourt et du fromage. Le président d'InLac,Daniel Ferreiro , a plaidé pour une information véridique sur le secteur et surles produits laitiers, dans le but que " la société dans son ensemble puisseconnaître de première main, en toute honnêteté et transparence, tout ce qui secache derrière un verre de lait, un yaourt, une portion de fromage... Parce quenous parlons d'aliments nutritifs et sains. Et aussi avec des effets positifspour l'environnement et pour la revitalisation de l'environnement rural dans sonensemble." Le secteur laitier peut se targuer d'avoir des méthodes de productionconformes aux réglementations les plus strictes au monde en termes de qualité,de traçabilité, de sécurité alimentaire, de bien-être animal et d'engagement enfaveur de la durabilité de l'activité et de la lutte contre le gaspillagealimentaire ", a fait remarquer M. Ferreiro .Selon lui, " les exploitations d'élevage européennes, dont la grande majoritésont familiales, sont un moteur de développement et de revitalisation pour leszones rurales. Et les industries laitières, les principales usines que beaucoupde nos villes possèdent. " Leur présence contribue à maintenir les zones ruralesen vie en réparant la population et en créant des emplois ", a déclaré leprésident.La directrice générale d'InLac, Nuria María Arribas , a souligné que la