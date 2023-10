Huawei präsentiert in Zusammenarbeit mit der UNESCO die Erfolge des Projekts "Technologiegestützte offene Schulen für alle" (Technology-enabled Open Schools for All)

Kairo (ots/PRNewswire) - Auf dem UNESCO-Huawei International Forum on Digital

Platforms and Competencies for Teachers (Internationales Forum für digitale

Plattformen und Kompetenzen für Lehrkräfte) hat das ägyptische

Bildungsministerium gestern offiziell das Nationale Fernstudienzentrum für die

kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung von Lehrkräften (National Distance

Learning Centre for the Continuous Professional Development of Educators)

eröffnet.



Das Lernzentrum wurde im Rahmen des Projekts UNESCO-Huawei Technologiegestützte

offene Schulen für alle (https://www.unesco.org/en/digital-education/teoss)

entwickelt, das von 2020 bis 2023 in Ägypten, Ghana und Äthiopien läuft.





Zu Beginn seiner Rede äußerte Dr. Reda Hegazy, Minister of Education andTechnical Education, seine Freude über die Teilnahme am Forum und sprach derUNESCO und Huawei seinen Dank und seine Anerkennung für ihre Unterstützung undfür die Wahl Ägyptens als Partner im Projekt Offene Schulen aus.Er lobte auch die Erfolge des Projekts Offene Schulen in Zusammenarbeit mit derBerufsakademie für Lehrer (Professional Academy for Teachers) und demUNESCO-Büro in Kairo: "Das Programm Offene Schulen hat im Bildungssektor inÄgypten beachtliche Erfolge in Bezug auf den Aufbau von Kapazitäten und dieVorbereitung von Fortbildungskursen für Lehrer, verschiedene digitalePlattformen und die Einrichtung des Nationalen Zentrums für Fernunterricht(National Center for Distance Education) erzielt, um so die Fähigkeiten derPädagogen in Ägypten zu verbessern."Technologiegestützte offene Schulen für alle (Technology-enabled Open Schoolsfor All, (TeOSS)Neben der Einführung des Learning Centers untersuchte das Forum bewährteVerfahren in Bezug auf das TeOSS-Projekt. Das Unesco-Huawei-TeOSS wird inPartnerschaft mit den Bildungsministerien in Ägypten, Äthiopien und Ghanaumgesetzt und erprobt in den drei afrikanischen Ländern digitaleBildungsplattformen. Darüber hinaus bietet es Lehrern und Studenten Schulungenim Bereich digitale Kompetenzen an, entwickelt politische Rahmenbedingungen fürdie digitale Bildung und evaluiert die Wirksamkeit des Projekts, um TeOSS aufandere Länder in Afrika auszuweiten.In Ägypten beispielsweise wurden im Rahmen des Projekts 300 Lehrer in digitalenKompetenzen geschult. Das neue Lernzentrum wird die Möglichkeiten desFernunterrichts und der digitalen Kompetenz für 950.000 K-12-Pädagogen inunterversorgten Gemeinden verbessern.In seiner Rede begrüßte Sobhi Tawil, Director of the Future of Learning and