Der vierte Jiangbeizui New Financial Summit startet

Beschleunigung der Entwicklung des Finanzzentrums in Westchina

CHONGQING, China, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 24. Oktober fand im Jiangbeizui Central Business District in Chongqing der vierte Jiangbeizui-Finanzgipfel statt. Unter dem Motto „New Journey, New Duty, New Finance – Beschleunigung der Entwicklung des Financial Centers in Westchina" zielt der Gipfel darauf ab, neue Möglichkeiten für Chongqings Entwicklung zu erschließen und zum Aufbau eines modernen und neuen Chongqing beizutragen.

Der Aufbau des Finanzzentrums in Westchina ist ein wichtiger Auftrag des Zentralkomitees der KPCh an Chongqing. Jiangbei District konzentriert sich auf drei wichtige Aspekte: Zusammenführung von Finanzinstituten, Verbesserung von Finanzdienstleistungen und Entwicklung von Finanztalenten. Der Distrikt verfügt über finanzielle Vermögenswerte im Wert von mehr als 3,5 Billionen RMB, was den Finanzsektor zu einer Säule seiner Wirtschaft macht.