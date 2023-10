Lenkungsausschuss für externe Gläubiger von Sambias Anleihen erzielt eine Grundsatzvereinbarung über die Schuldenumstrukturierung mit Sambia

LONDON, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/-- Der Lenkungsausschuss für externe Gläubiger von Sambias Anleihen („der Ausschuss") freut sich bekanntzugeben, dass es mit der Regierung von Sambia („die Regierung") eine Grundsatzvereinbarung über eine Umstrukturierung von Sambias Anleihen von (I) 750.000.000 USD zu 5,375 % erzielt hat. Fällige Anleihen: 2022 (ii) 1.000.000.000 USD zu 8,500 %. Fällige Anleihen: 2024 und (iii) 1.250.000.000 USD zu 8,970 %. Amortisierende Anleihen fällig 2027 (zusammen die „Eurobonds").

Die vorgeschlagene Vereinbarung wird der Regierung einen erheblichen Cashflow und eine Entlastung von Schuldtiteln bieten, um eine Wiederherstellung der makroökonomischen und Schuldennachhaltigkeit im Rahmen des vom IWF finanzierten Programms zu unterstützen und die langjährigen Zahlungsausfälle bei Eurobonds zu beseitigen. Die vorgeschlagenen Umstrukturierungsbedingungen bieten vorab sowohl einen erheblichen Schuldenerlass als auch eine angemessene zukünftige Entlastung entsprechend dem wirtschaftlichen Fortschritt Sambias in den nächsten Jahren. Dazu gehören verbesserte Rückzahlungsbedingungen und höhere Kuponzahlungen für einen der beiden neuen Eurobonds, die für den Fall ausgegeben werden, dass sich Sambia nach Einschätzung des IWF und des Kapazitätsindikators der Weltbank von schwach auf mittel bewegt oder Sambia weiterhin die aktuellen IWF-Prognosen, gemessen an den Exporten von Waren und Dienstleistungen und den Haushaltseinnahmen in US-Dollar, erfüllt oder übertrifft.