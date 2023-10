Erster Physiker mit chinesischer Staatsangehörigkeit mit dem Oliver E. Buckley Condensed Matter Physics Prize 2024 ausgezeichnet

Professor Qikun Xue von der Tsinghua University und Professor Ashvin Vishwanath von der Harvard University erhielten den Preis für ihre bahnbrechenden innovativen Studien im Bereich topologische Quantenmaterialien.

PEKING, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Professor Qikun Xue, Akademiker an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Professor an der Tsinghua University sowie Präsident der Southern University of Science and Technology, wurde mit dem Oliver E. Buckley Condensed Matter Physics Prize 2024 ausgezeichnet und ist somit der erste Physiker mit chinesischer Staatsangehörigkeit, der diese Auszeichnung gewonnen hat. Gemeinsam mit Professor Ashvin Vishwanath von der Harvard University erhielten sie den Preis für ihre „bahnbrechenden theoretischen und experimentellen Studien über die kollektiven elektronischen Eigenschaften von Materialien, die topologische Aspekte ihrer Bandstruktur widerspiegeln."