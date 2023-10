GS ENERGY präsentiert fortschrittliche Solarspeicherlösungen auf internationalen Messen und treibt die globale Expansion voran

Das integrierte PV-, ES- und Ladesystem von GS ENERGY, das speziell für die Energiespeicherung in Privathaushalten konzipiert und entwickelt wurde, bietet umfassenden Schutz, von den einzelnen Zellen bis hin zum gesamten System, durch den Einsatz technologischer Innovationen, die die Sicherheit von ES-Systemen weiter verbessern und den Benutzern nachhaltigere Vorteile und höhere Erträge bieten.

NINGBO, China, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Vor Kurzem hat GS (Ningbo) ESS Technology Co., Ltd. (GS ENERGY), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energielösungen, seine Photovoltaik(PV)-Speicherladeprodukte und Komplettlösungen für Privathaushalte auf der Solar & Storage Live UK und All-Energy Australia vorgestellt. GS ENERGY präsentierte Kunden und Partnern weltweit eine Reihe von PV-Energiespeichersystemen (ES) für verschiedene Niederspannungs- und Hochspannungsapplikationen sowie seine branchenführende PV-, ES- und Ladeintegrationslösung. Das Unternehmen baut seine globale Marktpräsenz schnell aus.

Für mehr Flexibilität sind die Lösung von GS ENERGY mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das die Position der Batterie automatisch erkennt und so eine zukünftige Kapazitätserweiterung vereinfacht. Das BMS ist außerdem mit den gängigen Wechselrichtern auf dem Markt kompatibel, was eine Systemintegration erleichtert und Kunden eine größere Auswahl an Wechselrichtern bietet.

Aus Sicherheitsgründen verwendet GS ENERGY eine natürliche Luftkühlung zur Wärmeableitung, die den Wärmeverlust effektiv minimiert. Das System regelt konsequent die gleichmäßige Temperatur der Zellen und verlängert so die Lebensdauer der Batterie.

Für einen intelligenten Systembetrieb können Benutzer den QR-Code des Systems scannen, um Daten zur Batterieleistung automatisch in ihre mobile App zu laden, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Darüber hinaus verfügt das System über ein intelligentes Cluster-Level-Management, das die Lade- und Entladeeffizienz optimiert und den Benutzern so eine Maximierung ihrer Erträge ermöglicht.

Durch die Nutzung dieser drei Vorteile hat GS ENERGY Anerkennung von Kunden in Großbritannien, Australien und weltweit für die auf der Solar&Storage Live UK und der All-Energy Australia vorgestellten Produkte und Lösungen erhalten.

Neben dem integrierten PV-, ES- und Ladesystem stellte GS ENERGY verschiedene Modelle für unterschiedliche Anwendungsszenarien aus und unterstrich damit seine robuste Produktpalette und seine Innovationskraft bei der Integration von Solarspeichertechnologien.

Informationen zu GS ENERGY

GS ENERGY hat beim Aufbau einer weltweiten Vertriebs- und Servicepräsenz beachtliche Fortschritte gemacht. Unsere Niederlassungen und Servicezentren in Übersee befinden sich in Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Ozeanien, Asien, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika. Dort arbeiten wir unermüdlich daran, unserer weltweiten Kundschaft zuverlässige und hochwertige Dienstleistungen anzubieten. Unser Ziel ist es, einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten Bewegung für saubere Energie zu leisten und den fortschreitenden Wandel zu intelligenteren Energielösungen demütig zu unterstützen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2258455/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gs-energy-prasentiert-fortschrittliche-solarspeicherlosungen-auf-internationalen-messen-und-treibt-die-globale-expansion-voran-301969335.html