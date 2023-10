Detroit Free Press und Energage ernennen die Tweddle Group zum Gewinner des Nation's Top Tech Industry Workplaces Award

Die Tweddle Group erhielt Auszeichnungen in drei Kategorien: Top-Arbeitsplatz der Technologiebranche, Detroit Free Press Auszeichnung für Top-Arbeitsplatz und kulturelle Exzellenz: Work-Life-Flexibilität

Die Tweddle Group wurde zum zweiten Mal in Folge mit der Auszeichnung Top-Arbeitsplatz ausgezeichnet.

Die Gewinner werden anhand der Analyse des Feedbacks der Mitarbeiter ausgewählt.

CLINTON TOWNSHIP, Mich., 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die Tweddle Group gab heute bekannt, dass sie zum Top-Arbeitsplatz 2023 ausgezeichnet wurde. Das von Energage durchgeführte Programm „Top Workplaces" blickt auf eine 17-jährige Geschichte des Befragens und der Auszeichnung von Organisationen zurück, die eine Arbeitsplatzkultur aufgebaut haben, bei der das Wohl der Mitarbeitenden an erster Stelle steht. Energage befragt Unternehmen auf nationaler und in 60 regionalen Märkten, um in jedem Industriezweig die Besten zu ermitteln.

Der Gewinn der Auszeichnung Top-Arbeitsplätze 2023 macht die Tweddle Group zu einem der besten Arbeitsplätze in der Technologiebranche.