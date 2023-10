US-Börsen geben erneut kräftig nach - Tech-Aktien wieder hinten

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag erneut kräftig nachgelassen - und wieder wurden die Tech-Aktien besonders kräftig abgestoßen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 32.784 Punkten berechnet, 0,8 Prozent unter Vortagesschluss.Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 4.137 Punkten 1,2 Prozent schwächer, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende mit 14.110 Punkten 1,9 Prozent niedriger. Viele Anleger waren von den Zahlen diverser Tech-Größen enttäuscht, hieß es in Experten-Kommentaren. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0558 US-Dollar (-0,09 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9471 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 88,12 US-Dollar, das waren 201 Cent oder 2,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

