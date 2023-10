Troilus reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt Troilus ein

26. Oktober 2023, Montreal, Quebec / IRW-Press / Troilus Gold Corp. (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FWB: CM5R) („Troilus“ oder das „Unternehmen“), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den detaillierten technischen Bericht (der „Bericht“) im Zusammenhang mit seiner aktualisierten Mineralressourcenschätzung („MRE“) für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Troilus (das „Projekt“), das sich im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz Quebec innerhalb des Grünsteingürtels Frôtet-Evans, eingereicht hat. Der technische Bericht datiert vom 25. Oktober 2023, ist zum 2. Oktober 2023 gültig und unterstützt die wissenschaftlichen und technischen Angaben in den aktualisierten Mineralressourcenschätzungen (siehe Pressemeldung vom 16. Oktober 2023).

Der Bericht trägt den Titel „Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Troilus Gold-Copper Project, Quebec, Canada“ und wurde von Paul Daigle, Principal Resource Geologist bei AGP Mining Consultants Inc., und Ryda Peung, P.Eng., Principal Process Engineer bei Lycopodium Minerals Canada Ltd., im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) und den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves erstellt. Ein vollständiges Exemplar des Berichts ist auf der Website von Troilus unter www.troilusgold.com verfügbar und kann auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens abgerufen werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Nicolas Guest, P.Geo., Explorationsmanager, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt. Herr Guest ist ein Angestellter von Troilus und steht gemäß NI 43-101 in einem Naheverhältnis zum Unternehmen.

Über Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Die Claims von Troilus erstrecken sich über 435 km² in der erstklassigen Bergbauregion Quebec, Kanada, innerhalb des Frotêt-Evans Greenstone Belt. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 haben die laufenden Explorationserfolge das enorme Potenzial des Goldsystems auf dem Konzessionsgebiet mit einem erheblichen Wachstum der Mineralressourcen gezeigt. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschließung ist Troilus auf bestem Weg, sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.