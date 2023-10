GLOBALE UMFRAGE ERGIBT, DASS SORGEN RUND UM LEBENSHALTUNGSKOSTEN, EINSAMKEIT, TECHNOLOGIE UND KLIMAPROBLEME ZUNEHMEN

RIAD, Saudi-Arabien, 26. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Eine globale Umfrage, die vom gemeinnützigen Future Investment Initiative (FII) Institute in Auftrag gegeben und in Zusammenarbeit mit Accenture durchgeführt wurde, wird heute veröffentlicht. Sie identifiziert wichtige Probleme für Bürger in aller Welt.

Bei der Umfrage mit dem Titel „FII PRIORITY Compass" handelt es sich um eine jährliche Forschungsaktivität, bei der Personen aus verschiedenen Altersgruppen, mit unterschiedlichem Hintergrund und aus verschiedenen Ländern befragt werden. Die Ergebnisse der Studie dienen als Entscheidungsgrundlage für die Politikentwicklung und liefern Daten für Führungspersönlichkeiten, CEOs, politische Entscheidungsträger und Organisationen, da die Stimmungslage von 60 % der Weltbevölkerung treffend bestimmt wird.

Die Daten spielen das ganze Jahr über eine entscheidende Rolle für Diskussionen, politische Beratungen und Investitionsentscheidungen am FII Institute. Das Institut widmet sich der Bewältigung zentraler Schwierigkeiten, vor denen die Menschheit steht, darunter Wirtschaftswachstum, Wohlstand, Klimawandel, Technologieregulierung sowie gerechter Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung.

Aus dem diesjährigen FII PRIORITY Compass-Bericht gehen mehrere wichtige Probleme hervor, die Menschen in aller Welt beschäftigen:

Ein 20 %-iger Rückgang der Zufriedenheit mit dem Privatleben im Vergleich zu 2022

65 % machen sich Sorgen im Hinblick auf Lebenshaltungskosten und Lebensqualität

38 % nennen soziale Isolierung und mangelnde Eingliederung als vorrangiges Anliegen

Umweltverschmutzung ist für 75 % der Befragten ein Problem

Weltweit machen sich 44 % Sorgen über Kosten für Gesundheitsversorgung

72 % der Befragten geben an, dass Technologie den Zugang zu Informationen demokratisiert hat, doch 47 % der Afrikaner machen sich Sorgen über irreführende Informationen

Im Rahmen des FII7-Gipfels, der derzeit in Riad stattfindet (24. bis 26. Oktober), nehmen 6.000 Führungspersönlichkeiten, Investoren, Experten, Akademiker und Innovatoren an über 200 Podiumsdiskussionen und anderweitigen Gesprächsrunden teil, um die großen Probleme, vor denen die Menschheit steht, anzugehen. Diese Forschungsergebnisse werden als Grundlage für ihre Diskussionen dienen, da sie wesentliche Einblicke in die tatsächlichen Probleme bieten, denen sich ganz normale Leute gegenübersehen.

Der FII7-Gipfel findet einen Monat nach dem Zusammenkommen von Staatsoberhäuptern bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) in New York und sechs Wochen nach dem G20-Gipfeltreffen in Neu-Delhi statt. Vier Wochen nach dem FII7 werden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt bei der COP28 über Klimapolitik diskutieren.

Richard Attias, CEO des Future Investment Initiative Institute, erklärte:

„Die von uns befragten 50.000 Personen aus 23 Ländern haben uns beispiellose Einblicke in das, was für die Menschheit wichtig ist, gegeben. Wir werden nun alles, was wir von ihnen gehört haben, eingehend untersuchen. Auf dem FII7-Gipfel nächste Woche wird unsere datengestützte Agenda zur Formulierung von Initiativen und zur Entwicklung von Beschlüssen für Maßnahmen beitragen. Es werden zahlreiche Staatsoberhäupter und viele der wichtigsten Investoren weltweit vor Ort sein. So können wir unseren Beitrag zur Gestaltung einer besseren und sichereren Welt leisten."

Informationen zum FII Institute

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine globale, gemeinnützige Stiftung, die sich auf Daten stützt, einen Investitionszweig hat und eine Agenda verfolgt: „Impact on Humanity". Mit unserem globalen, inklusiven Ansatz fördern wir kluge Köpfe aus aller Welt und setzen Ideen in vier entscheidenden Bereichen in praxisnahe Lösungen um: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2258667/Future_Investment_Initiative_Institute.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1811613/4361795/FII_Institute_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/globale-umfrage-ergibt-dass-sorgen-rund-um-lebenshaltungskosten-einsamkeit-technologie-und-klimaprobleme-zunehmen-301969444.html