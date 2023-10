UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das dritte Quartal des Baustoffherstellers sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe zwar noch keinen spezifischen Ausblick auf 2024 gegeben, doch erste Umrisse zeichneten sich bereits ab. Insbesondere sollten die Märkte für Neubauten in Mittel- und Osteuropa sowie Nordeuropa nahe am Tiefpunkt liegen, während auf dem Heimatmarkt Frankreich wahrscheinlich noch "einige Quartale" ein Rückgang verzeichnet werden dürfte./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 19:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 48,78EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gregor Kuglitsch

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m