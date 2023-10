STL stärkt Kundenpartnerschaften und operative Leistung in H1 GJ24 (H1 FY24) weiter

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Columbia, S.C. und London und Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - STL(https://stl.tech/) (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische unddigitale Lösungen, gab heute seine Finanzergebnisse* für das am 30. September2023 endende Quartal bekannt. STL verzeichnete einen Umsatz von 181 Mio. USD undeinen soliden Auftragsbestand von 1.276 Mio. USD in seinen dreiGeschäftsbereichen Optische Netze, Globale Dienste und Digital. Durch dieFokussierung auf betriebliche Effizienz und verbesserte Verwertung verzeichnetedas Unternehmen in der ersten Hälfte des GJ24 (FY24) ein EBITDA-Wachstum von 13% gegenüber dem Vorjahr.STL hat in Indien und der EMEA-Region mit seinen Angeboten für optischeGlasfaserkabel (Fibre Cable), optische Verbindungstechnik und Angebote fürUnternehmen an Dynamik gewonnen, wobei fast 72 % des Umsatzes aus diesen Märktenstammen. Das Unternehmen zeigte sich in den USA trotz der kurzfristigenAbschwächung der Nachfrage widerstandsfähig. STL konnte die branchenführendenEBITDA-Margen von ~20,8 % für sein optisches Netzwerkgeschäft beibehalten undverzeichnete in der ersten Hälfte des GJ24 (FY24) ein Wachstum von 8 % imVergleich zum Vorjahr. Der Start des STL-Werks in South Carolina in den USA unddie strategische und rechtzeitige BEAD-Qualifizierung haben das Unternehmen indie Lage versetzt, bei den anstehenden Netzeinführungen für staatliche undprivate Projekte in den USA ab dem Kalenderjahr 2024 eine führende Rolle zuspielen.In diesem entscheidenden Quartal konzentrierte sich das Unternehmen verstärktauf die langfristigen Erfolgsfaktoren intensive Kundenpartnerschaften,Nachhaltigkeit und Produktinnovation.- Intensive Kundenpartnerschaften : STL kündigte zwei langfristigeVerpflichtungen in den USA mit Windstream und TruVista an und unterzeichneteeine Partnerschaft für den Aufbau und die Wartung von Rechenzentren für eineführende öffentliche Einrichtung in Indien. Das Unternehmen hat seinen Ruf alsführender Partner im Bereich Glasfasertechnologie weiter gestärkt und einenAuftrag in Höhe von ca. 45 Mio. USD von einem führenden indischenDienstleistungsunternehmen erhalten.- Nachhaltigkeit : In einem prestigeträchtigen Meilenstein wurde das Unternehmenals Top-ESG-Performer mit einem Rating-Upgrade auf "A" im Morgan StanleyCapital International (MSCI) Index zusammen mit einem Gesamtergebnis von 92Prozent im EcoVadis Sustainability Assessment Score bewertet.- Produktinnovation : Als indisches Unternehmen, das die Forschung undEntwicklung im Hightech-Bereich vorantreibt (Championing hi-tech R&D),kündigte STL seine Teilnahme am Advanced Optical Communications (AOC) Test Bed