Neue Grundsätze zur Stärkung der Weltwirtschaft auf Gipfeltreffen in Riad von Staatschefs, IWF, Politikern und CEOs festgelegt

Der zweite Tag der FII mit dem Titel „New Vision Manifest" konzentrierte sich auf die Herausforderungen und Chancen, die Schwellenländern zur Verfügung stehen. Im Fokus standen neue „Mittelmächte" wie Brasilien, die Türkei und Südafrika, und der Gipfel suchte nach Wegen, um die inländische Wirtschaft und den internationalen Handel inmitten schwierigerer wirtschaftlicher Bedingungen und dem anhaltenden Bedarf an Klimalösungen zu stärken.

Bei der morgendlichen Hauptdiskussion des Tages untersuchten der Finanzminister des Königreichs Saudi-Arabien, Seine Exzellenz Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, und Seine Exzellenz Mehmet Şimşek, Finanzminister der Republik Türkei sowie Minister aus dem Königreich Bahrain und dem Vereinigten Königreich, wie der Welthandel verbessert werden kann, nachdem er von 2,7 % im Vorjahr auf 1,7 % im Jahr 2023 gesunken ist.

Kristalina Georgieva, Managing Director des Internationalen Währungsfonds, sagte: „Eine der großen Veränderungen, die sich in einer Welt wiederholter Krisen vollziehen – Covid, Krieg, steigende Lebenshaltungskosten – ist die Steigerung unserer Finanzkraft. Selbst in einer Welt mit mehr geopolitischen Spannungen können wir Entscheidungen treffen, um Unternehmen zu stärken."

In einer Sondersitzung zu Mittag hielt Präsident Paul Kagame eine Ansprache an die Delegierten, um zu betonen, wie sein Land zu einem kontinentalen wirtschaftlichen Erfolg geworden ist, warnte aber, was für die Zukunft erforderlich ist. Präsident Kagame erklärte: „Wir hoffen, dass mehr Afrikaner zusammenarbeiten und die Investition tätigen können, die wir selbst für andere getätigt haben. Es geht auch um Zusammenarbeit. Ich möchte, dass Afrika in der Lage ist, mit dem Rest der Welt zusammenzuarbeiten, damit wir einander bestmöglich helfen und voneinander profitieren können."