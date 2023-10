Wirtschaft Woolworth plant tausende neue Filialen - aber keinen Onlineshop

Unna (dts Nachrichtenagentur) - Der Warenhaus-Discounter Woolworth will in Europa in den nächsten Jahren kräftig expandieren. "Das Potenzial ist groß. Wir sehen mittelfristig in Europa 5.000 Woolworth-Filialen, davon mehr als 1.500 in Deutschland", sagte der Vorstandschef und Mitgesellschafter von Woolworth, Roman Heini, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Die Discounterkette betreibt in Deutschland bereits mehr als 630 Läden. In Polen soll es bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023/24 bis April 20 Filialen, in Österreich 8 Filialen geben.