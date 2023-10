Sensorium Galaxy und Carl Cox definieren Virtual Reality Shows bei der Premiere von Intermundium neu

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Erleben Sie die bahnbrechende virtuelle Show von

Carl Cox auf mehreren digitalen Plattformen



Sensorium Galaxy freut sich, bestätigen zu können, dass Intermundium, die mit

Spannung erwartete virtuelle Show mit von Carl Cox geschriebenen, produzierten

und gespielten Tracks, diesen Freitag, den 27. Oktober, um 19.00 Uhr GMT / 14.00

Uhr EDT ihre Premiere haben wird.



Intermundium ist kostenlos erhältlich und markiert den offiziellen Start der

Sensorium Galaxy, einem fortschrittlichen, plattformübergreifenden

Multiplayer-Metaverse, das mit modernsten Technologien entwickelt wurde. Während

die Show in atemberaubendem 2D-Streaming auf Kanälen wie YouTube, der

Sensorium-Website und der mobilen Sensorium-App erlebt werden kann, bieten zwei

VR-Formate den Höhepunkt der Immersion: VR-360 und vollwertige VR.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Das VR-360-Format wird bald für eigenständige VR-Headsets verfügbar sein. Dasimmersive VR-360-Format versetzt die Zuschauer mitten ins Geschehen und lässtsie in eine fortschrittliche digitale Performance eintauchen, während sich diegesamte Umgebung um sie herum im Einklang mit der Musik verändert und durch denhyperrealistischen Avatar zum Leben erweckt wird.Das vollwertige VR-Format ermöglicht es den Nutzern, ihr Erlebnis selbst zugestalten. Sie können sich in der Fanzone direkt gegenüber von Carls Avataraufhalten, sich der energiegeladenen virtuellen Menge auf der Tanzflächeanschließen oder die weitläufigen Logen des futuristischen, schwebendenKonzertmoduls in der PRISM-Welt, in der Intermundium sich befindet, erkunden.Exklusiv für dieses Format betreten die Benutzer Intermundium über ein Shuttle ,ein spezielles Raumschiff, in dem sie das Aussehen ihres Avatars so wählenkönnen, dass es am besten zu ihrer Stimmung passt. Vor dem Betreten desShow-Bereichs können Benutzer auch Zeit damit verbringen, sich mit generativenKI-Avataren zu unterhalten, was die Sozialisierung und das Gefühl der Immersionauf eine neue Ebene hebt. Auf der Bühne können Teilnehmer interagieren und sichmit anderen Nutzern unterhalten, sodass im Vergleich zu realen Shows eineemotionalere Erfahrung entsteht.Das für die fortschrittlichsten VR Headsets konzipierte, vollwertige Erlebnisist für PCVR optimiert und bleibt mit allen derzeit erhältlichen VR-Headsetskompatibel.Die Einführung von Sensorium Galaxy wurde durch hochmoderne Technologienermöglicht, die von Sensorium implementiert wurden. Dazu gehörenfortschrittliche Fotogrammetrieverfahren für realistische Avatare der Künstler,erstklassige Motion-Capture-Technologie, mit der 3.500 lebensechte