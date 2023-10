ZTE ebnet den Weg für eine „florierende Breitband-Digitalisierung" auf dem Broadband User Congress 2023

400 Teilnehmer aus fast 100 Unternehmen nahmen am Broadband User Congress 2023 von ZTE teil

Nach zwei Jahrzehnten der Investition und Innovation in Lateinamerika setzt ZTE auf eine Ära der unendlichen Evolution für eine florierende Breitband-Digitalisierung

Es wurden hochmoderne Lösungen vorgestellt, um die FTTx-Entwicklung zu beschleunigen, innovative Heimdienste anzubieten, die Modernisierung des Transportwesens voranzutreiben und die Konnektivität in Unternehmen zu verbessern.

MEXICO CITY, 27. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat heute den Startschuss für den Broadband User Congress 2023 in Mexiko-Stadt, Mexiko, gegeben.

ZTE veranstaltete vom 17. bis 18. Oktober 2023 den Broadband User Congress mit dem Thema „Thriving Broadband Digitalization". Renommierte Vordenker, Branchenpartner, führende Analysten von IFT, ATIM, GSMA, GlobalData und führenden Betreibern nahmen an der Veranstaltung teil, um ihre wichtigsten Erkenntnisse zu teilen. An dieser zweitägigen Veranstaltung nahmen über 400 Teilnehmer aus fast 100 Unternehmen teil, und mehr als 50 Redner sprachen über Themen wie Entwicklungstrends bei Telekommunikation und Breitband, Breitband-Ökosystem, WLAN-Technologie, Breitband-Anwendungsfälle und vieles mehr.

„In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat ZTE mit Telekommunikationsbetreibern in Lateinamerika zusammengearbeitet. Unsere langfristigen Investitionen und Innovationen in die zugrunde liegende Technologie haben das Vertrauen der Kunden gewonnen", betonte Peng Aiguang, Senior Vice President von ZTE. „Gemeinsam begeben wir uns auf eine bemerkenswerte Reise in eine neue Ära, eine Zukunft der unendlichen Evolution."

Während der Veranstaltung präsentierte ZTE seine hochmodernen Produktionslösungen zu vier Hauptthemen. Zunächst ging es um die Beschleunigung der FTTx-Entwicklung mit einem XGS-PON-Upgrade, die Migration von HFC zu Glasfaser sowie leichtgewichtige und sichtbare ODN. Zweitens konzentrierten sie sich auf innovative Heimdienste mit ausgereifter Wi-Fi 6-Technologie, Video-IP-Transformation, die alle Anwendungsszenarien abdeckt, ein verbessertes Android-TV-Ökosystem und die SCP-Plattform für eine komfortable Verwaltung. Das dritte Thema befasste sich mit der fortschreitenden Transportmodernisierung mit FMC und einem 5G-gesteuerten IP-Netzwerk sowie dem All-Scenario OTN. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung war die Stärkung der Konnektivität von Unternehmen mit FTTR-B-Lösungen für alle Unternehmensgrößen, ToB-orientierten Transport und Rechenzentrumsnetze.